Уникальные кадры: ночной воздушный бой над Запорожьем
- 2.06.2026, 15:40
Сбито 20 дронов россиян.
Во время очередной массированной атаки на Запорожье в ночь с 1 на 2 июня пилоты-перехватчики 23-й бригады «Хортиця» Национальной гвардии Украины продемонстрировали исключительную эффективность. Благодаря профессионализму и слаженным действиям гвардейцев удалось успешно ликвидировать сразу 20 воздушных угроз, которые оккупанты направили на жилые кварталы и объекты инфраструктуры областного центра.
Противовоздушный бой длился всю ночь, в течение которой украинские защитники сбили различные типы вражеских беспилотных летательных аппаратов. В частности, обнадеживающий счет уничтоженных целей нацгвардейцев выглядит так: десять ударных БПЛА типа Shahed, девять дронов-приманок типа «Гербера», один разведывательно-ударный БПЛА «Ланцет».