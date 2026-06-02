Уникальные кадры: ночной воздушный бой над Запорожьем 2.06.2026, 15:40

фото: getty images

Сбито 20 дронов россиян.

Во время очередной массированной атаки на Запорожье в ночь с 1 на 2 июня пилоты-перехватчики 23-й бригады «Хортиця» Национальной гвардии Украины продемонстрировали исключительную эффективность. Благодаря профессионализму и слаженным действиям гвардейцев удалось успешно ликвидировать сразу 20 воздушных угроз, которые оккупанты направили на жилые кварталы и объекты инфраструктуры областного центра.

Противовоздушный бой длился всю ночь, в течение которой украинские защитники сбили различные типы вражеских беспилотных летательных аппаратов. В частности, обнадеживающий счет уничтоженных целей нацгвардейцев выглядит так: десять ударных БПЛА типа Shahed, девять дронов-приманок типа «Гербера», один разведывательно-ударный БПЛА «Ланцет».

