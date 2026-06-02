Подросток на самокате попал под Mercedes в центре Минска 5 2.06.2026, 16:09

ДТП произошло на пешеходном переходе.

Подросток попал под колеса автомобиля в центре Минска. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось вечером 1 июня. Предварительно установлено, что 15-летний водитель СПМ пересекал проезжую часть улицы Немига на мигающий зеленый сигнал светофора. Он не спешился, не остановился на островке безопасности и попал под колеса Mercedes, которым управляла 32-летняя женщина.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

