Бобр вышел к людям в центре Минска

Бобр вышел к людям в центре Минска1
- 2.06.2026, 16:39
Животное заметили у реки Лошица во время прогулки.
Во время прогулки по проспекту Маяковского блогер Ксения Ивановская заметила необычного прохожего. В траве у берега реки Лошица что-то ел взрослый бобер, пишет Blizko.by.
По словам девушки, сначала она подумала, что это камень. Когда объект зашевелился, минчанка решила, что это небольшая собака.
Подойдя ближе, она с удивлением обнаружила, что это бобер.
Сам бобер интереса к любопытной блогерше не проявлял и во время съемки спокойно ел траву.
Ксения добавила, что часто встречала в районе Лошицкого парка нутрий и плавающих крыс, а вот бобра вживую видела впервые.