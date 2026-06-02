Бобр вышел к людям в центре Минска 1 2.06.2026, 16:39

Животное заметили у реки Лошица во время прогулки.

Во время прогулки по проспекту Маяковского блогер Ксения Ивановская заметила необычного прохожего. В траве у берега реки Лошица что-то ел взрослый бобер, пишет Blizko.by.

По словам девушки, сначала она подумала, что это камень. Когда объект зашевелился, минчанка решила, что это небольшая собака.

Подойдя ближе, она с удивлением обнаружила, что это бобер.

Сам бобер интереса к любопытной блогерше не проявлял и во время съемки спокойно ел траву.

Ксения добавила, что часто встречала в районе Лошицкого парка нутрий и плавающих крыс, а вот бобра вживую видела впервые.

