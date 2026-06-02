2 июня 2026, вторник, 17:07
Россиянин попал в огненную ловушку по дороге в Крым

1
  • 2.06.2026, 16:42
  • 1,462
Дальнобойщик снял на видео горящую трассу на оккупированной территории.

Попытки граждан страны-агрессора воспользоваться так называемым «сухопутным коридором» в оккупированный Крым через захваченные территории Украины всё чаще оборачиваются для них билетом в один конец. Как сообщает «Цензор.НЕТ», очередное подтверждение опасности этого маршрута обнародовал сам российский дальнобойщик, попавший под плотный обстрел.

На кадрах, снятых россиянином, видна заблокированная трасса, где впереди и позади его автомобиля в небо поднимаются огромные столбы густого черного дыма от только что пораженной техники. Россиянин откровенно паникует, ведь оказался в огненной ловушке без возможности развернуться или объехать опасный участок.

«Сука, и не объехать же его, бл#дь. Попали в засаду, бл#дь. И сзади горит — #банули. И спереди горит — #банули. И мы стоим, как тополь на Плющехе, бл#дь. Еще летят, бл#дь», — жалуется на камеру оккупант, слыша звуки новых подлетов.

