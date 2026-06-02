Три четверти медведей Беларуси живут в одной области 2.06.2026, 17:10

Где столкнуться со зверем можно чаще всего?

В Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР) заявили, что в стране растет численность бурого медведя. Сейчас, по данным Национальной академии наук, в республике насчитывается около 700 особей. Больше всего их сконцентрировано в Витебской области – 74% всей популяции.

За последние годы встречи человека с бурым медведем в Беларуси стали происходить все чаще. В БООР это связывают с ростом численности животных и их активным расселением.

Основная часть популяции сосредоточена на севере страны. В Витебской области живет 74% бурых медведей. На втором месте – Минская область, где обитает 23% популяции. Еще 3% приходится на Могилевщину.

Бурый медведь – самый крупный хищник Беларуси. Взрослые самцы могут весить до 400 кг, длина тела достигает 235 см, высота в холке – 130 см. Самки меньше: высота в холке обычно 90-110 см, масса – до 265 кг.

Специалисты рассказали, что в жизни медведя есть активный период, который приходится на теплое время года, и пассивный – зимой.

Особенно осторожными нужно быть во время гона: у медведей он приходится на май-июнь и сентябрь-октябрь. В этот период самцы ревом привлекают самок и обозначают территорию. Кроме того, между ними часто происходят драки.

В БООР предупреждают: во время гона медведи становятся более агрессивными и чувствительными к вторжению на свою территорию.

Наибольшую опасность представляют:

медведица с медвежатами,

зверь у добычи,

самцы в период гона,

медведь во время охоты,

голодный зверь ранней весной после выхода из спячки,

шатун (медведь, который шатается зимой, вместо того, чтобы спать в берлоге),

больной, раненый или старый медведь.

Что делать при встрече?

Если медведь далеко и не заметил человека, лучше тихо уйти, не привлекая внимания. Можно обойти зверя широким кругом или вернуться тем же путем.

Если встреча произошла на близком расстоянии – до 50 метров – нельзя убегать, поворачиваться спиной и смотреть медведю прямо в глаза. Нужно сохранять спокойствие, говорить уверенным тоном и дать зверю понять, что перед ним человек.

Можно издавать дополнительные звуки – свистеть, хлопать в ладони. Отходить следует медленно, сначала задом на 10-20 метров, затем боком. Если движение провоцирует медведя на приближение, лучше замереть и продолжать говорить спокойным голосом.

Если хищник встал на задние лапы, это не всегда означает нападение. Так зверь может осматриваться, обнюхивать воздух или пытаться понять, кто перед ним. В такой ситуации также нельзя бежать и делать резкие движения.

Как понять, что зверь собирается напасть?

О готовности к нападению могут говорить прижатые к голове уши, вздыбленная шерсть на загривке, оскал, дрожь и напряженная поза. Если прямого контакта избежать не удалось, в БООР советуют упасть на землю, лечь на живот или свернуться клубком, прикрыть голову руками и оставаться неподвижным как можно дольше.

Если агрессия продолжается, нужно защищаться всеми возможными способами, в том числе использовать перцовый баллончик или спрей, бить зверя в уязвимые места – глаза и нос.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com