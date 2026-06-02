Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин

2.06.2026, 9:13

Статистика говорит сама за себя.

Стратегия Украины по «выносу» российских объектов нефтепереработки успешно масштабируется и даёт результаты. В мае ВСУ предприняли как минимум 16 атак на такие объекты. В частности, как сообщает Bloomberg, дроны атаковали восемь из десяти крупнейших НПЗ России.

Украина также усилила повторные атаки по отдельным объектам, чтобы нанести максимальный ущерб и затруднить быстрый ремонт. ЯНОС — завод «Роснефти» и «Газпром нефти» — подвергался атакам трижды в мае, а объекты «Лукойла» в Нижнем Новгороде и Перми были атакованы по два раза.

Эксперты отмечают, что Киев также модифицировал свою стратегию. Теперь удары наносятся не только по первичным установкам переработки, которые сравнительно легко и быстро ремонтируются, но и по вторичным установкам — более дорогим и технически сложным объектам. Украина также наносит удары по нефтехранилищам. Ожидается, что объёмы переработки будут снижаться ещё сильнее. По оценкам аналитиков, в мае переработка сократится на 13% по сравнению с прошлым годом, что станет самым низким показателем с октября 2009 года.

Как справедливо заметил один из российских блогеров-людоедов: «Орешник» есть, а бензина в Крыму почему-то нет. Удары по нефтяной инфраструктуре и разрушение логистики сухопутного коридора на оккупированный полуостров, чего последовательно добиваются защитники Украины, остаются одними из наиболее эффективных методов борьбы с этими террористами. Статистика говорит сама за себя.

Леонид Невзлин, Telegram

