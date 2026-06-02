СМИ: Трамп устроил скандал Нетаньяху 2.06.2026, 8:55

Дональд Трамп

Президент США использовал резкие выражения.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в эскалации конфликта в Ливане и неблагодарности. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, Трамп был крайне недоволен действиями Израиля, считая, что дальнейшие удары по Ливану могут сорвать переговорный процесс с Ираном. Он также предупредил Нетаньяху, что бомбардировки Бейрута лишь усиливают международную изоляцию Израиля.

Как утверждают источники, в ходе разговора американский лидер позволил себе жесткие высказывания в адрес израильского премьера, а в какой-то момент даже повысил голос, требуя объяснить действия израильской стороны.

Кроме того, Трамп напомнил Нетаньяху о своей поддержке во время судебного процесса по обвинениям в коррупции и дал понять, что рассчитывает на большую лояльность со стороны союзника.

По словам одного из собеседников Axios, разговор оказался настолько жестким, что Трамп фактически «разнес» израильского премьера. В ответ Нетаньяху, как утверждается, пытался перевести разговор в более спокойное русло.

После беседы Израиль отказался от планов нанесения нового авиаудара по Бейруту. Трамп также выразил обеспокоенность жертвами среди мирного населения Ливана и раскритиковал практику уничтожения целых зданий ради ликвидации отдельных командиров «Хезболлы».

Несмотря на это, позже Нетаньяху заявил, что позиция Израиля остается неизменной: если атаки со стороны «Хезболлы» продолжатся, израильская армия будет готова нанести новые удары по Бейруту.

