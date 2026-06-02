закрыть
2 июня 2026, вторник, 9:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Трамп устроил скандал Нетаньяху

  • 2.06.2026, 8:55
  • 1,416
СМИ: Трамп устроил скандал Нетаньяху
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США использовал резкие выражения.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в эскалации конфликта в Ливане и неблагодарности. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, Трамп был крайне недоволен действиями Израиля, считая, что дальнейшие удары по Ливану могут сорвать переговорный процесс с Ираном. Он также предупредил Нетаньяху, что бомбардировки Бейрута лишь усиливают международную изоляцию Израиля.

Как утверждают источники, в ходе разговора американский лидер позволил себе жесткие высказывания в адрес израильского премьера, а в какой-то момент даже повысил голос, требуя объяснить действия израильской стороны.

Кроме того, Трамп напомнил Нетаньяху о своей поддержке во время судебного процесса по обвинениям в коррупции и дал понять, что рассчитывает на большую лояльность со стороны союзника.

По словам одного из собеседников Axios, разговор оказался настолько жестким, что Трамп фактически «разнес» израильского премьера. В ответ Нетаньяху, как утверждается, пытался перевести разговор в более спокойное русло.

После беседы Израиль отказался от планов нанесения нового авиаудара по Бейруту. Трамп также выразил обеспокоенность жертвами среди мирного населения Ливана и раскритиковал практику уничтожения целых зданий ради ликвидации отдельных командиров «Хезболлы».

Несмотря на это, позже Нетаньяху заявил, что позиция Израиля остается неизменной: если атаки со стороны «Хезболлы» продолжатся, израильская армия будет готова нанести новые удары по Бейруту.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Предупреждение от Залужного
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко
Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип