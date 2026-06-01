Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко

1.06.2026, 14:35

Западу нужна стратегия по Черному морю.

Какое символическое стечение обстоятельств. В Одессе открывается форум, посвященный вопросам безопасности в черноморском регионе. И в тот же день российский дрон попадает в жилой дом в приграничном румынском городе Галац.

К счастью, обошлось без жертв, хотя пострадали двое мирных жителей и сам дом. В Румынии пока эпизодически почувствовали то, что каждый день происходит в Украине. В Румынии и НАТО возмутились, даже закрыли российское консульство в Констанце, в очередной раз подискутировали, что с этим делать. И вроде бы все. Но главный политический юродивый в Кремле — Дмитрий Медведев — уже пообещал для европейцев продолжение. И, увы, он прав.

Инцидент в Галаце является прямым закономерным следствием беззубого и беспомощного реагирования Альянса на предыдущие многочисленные нарушения российскими дронами и ракетами воздушного пространства Румынии и некоторых стран НАТО и ЕС, имеющих общие границы с Украиной, которую ежедневно атакует Россия, в том числе и с воздуха. И постоянно под ударами приграничные регионы Украины, которые рядом со странами НАТО — Одесская область, западноукраинские области. Поэтому повторение таких инцидентов, который случился в Галаце, неизбежно.

В эти же дни произошло обострение боевых действий и в акватории Черного моря. Россия атаковала турецкое судно, которое возвращалось из Одессы. А перед этим были удары по танкерам российского теневого флота в Черном море.

Все это в очередной раз напомнило, насколько важен этот регион и в контексте российско-украинской войны, и для европейской безопасности в целом.

В Украине прекрасно понимают огромную значимость Черноморского региона для нашей национальной безопасности. Когда Россия начинала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, то одна из военных целей Кремля заключалась в том, чтобы захватить все украинские регионы на побережье Азовского и Черного морей, полностью отрезать нас от моря как стратегического ресурса. По Азовскому морю это им удалось, надеюсь, что временно. А вот по Черному морю планы Кремля провалились. Наоборот, Украине удалось найти оптимальную стратегию контрдействий против России в регионе Черного моря.

В отличие от Украины, в НАТО и в ЕС явно недооценивают безопасностный вес Черноморского региона. На это обратил внимание в своем выступлении на Одесском форуме по безопасности Валерий Залужный, экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании. Он отметил отсутствие стратегии НАТО в Черноморском регионе. По словам Залужного, Альянс продолжает относиться к Черному морю как к «внутреннему озеру» РФ. Тем самым НАТО позволяет россиянам расширять там свои боевые возможности.

Евросоюз хоть и представил стратегию по Черному морю, и даже заявил в ней амбициозные цели, однако, по оценке Валерия Залужного, в современных условиях эта стратегия — это всего-навсего декларативный и недейственный документ. И эта недейственность только подстрекает россиян к более активным действиям и демонстрации своих возможностей. Экс-глава ВСУ отметил, что сегодня не реализовали даже идею создания Черноморского центра морской безопасности.

Возвращаясь к инциденту в Галаце, отмечу, что для сдерживания России крайне недостаточно ситуативных реакций (тем более, таких как сейчас) со стороны НАТО и отдельных европейских стран. Нужны системные действия. Собственно к этому и призывает Валерий Залужный наших партнеров из НАТО и ЕС.

Валерий Федорович сформулировал еще несколько важных вызовов для безопасности Черноморского региона. И это уже касается не только нынешней ситуации, а стратегического отношения к безопасности этого региона.

Залужный напомнил о ключевой роли Босфорского пролива для безопасности в Черноморском регионе. Блокирование Турцией движения военных кораблей по Босфору во время полномасштабного вторжения РФ в Украину помешало россиянам усилить собственный флот и ограничило их наступательные и ударные возможности. Однако экс-глава ВСУ предупреждает, что открытие Босфора (после вероятного завершения нынешней войны) позволит россиянам восстановить в регионе свои военные мощности, в частности в Черном море, и подготовиться к следующему этапу конфликта.

Это такой деликатный намек и на роль Турции в дальнейшем обеспечении безопасности в Черном море, и, на мой взгляд, на необходимость урегулировать ограничение военного присутствия РФ в Черном море в послевоенный период. В широком геополитическом контексте и российско-украинская война и война в Персидском заливе свидетельствуют о чрезвычайном росте роли морских проливов для международной безопасности и глобальной торговли.

Еще одно предупреждение Залужного на будущее — рост роли Китая, который «если не представляет угрозы, то точно создает вызов, к которому относиться серьезно должны все страны региона». Экс-глава ВСУ отметил, что КНР постепенно и осторожно расширяет собственное присутствие в Черноморском регионе. Однако это может стать причиной того, что образуется совсем другое геополитическое образование, из-за которого придется пересматривать роль всех субъектов региона.

Что меня немного удивило, так это отсутствие упоминания (со стороны Залужного) о роли США для безопасности Черноморского региона. Возможно это потому, что эта роль сейчас фактически отсутствует. И это уже само по себе является серьезной проблемой. Критические замечания Валерия Федоровича относительно отсутствия стратегии НАТО в Черноморском регионе в полной мере касается и Соединенных Штатов. Однако, вероятно, экс-глава ВСУ сугубо из тактических соображений не хочет «всуе» упоминать США. Администрация Трампа не любит критики в свой адрес.

Безусловно, главная угроза для безопасности Черноморского региона — это стремление России доминировать в Черном море. Мы с этой угрозой воюем в прямом смысле. А вот другим странам региона Валерий Залужный напоминает, что самым опасным является то, что вмешательство России в дела причерноморских стран может быть слишком скрытым. Украина в свое время почувствовала это на своем горьком опыте. Поэтому в отношении России не может быть ни иллюзий, ни успокоения. На мой взгляд, также надо учитывать, что для России доминирование в Черном море является военно-политическим плацдармом для влияния в регионе Средиземного моря и на Ближнем Востоке.

Подытоживая, отмечу, что для сдерживания агрессивных амбиций России в Черноморском регионе нужны общая стратегия безопасности и совместные скоординированные действия Украины и наших международных партнеров.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

