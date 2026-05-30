В Румынии заявили о нехватке ПВО после падения дрона РФ
- 30.05.2026, 5:39
Бухарест обратится к НАТО с просьбой ускорить поставки.
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что обратится к НАТО с просьбой ускорить поставки средств ПВО на фоне инцидента с дроном, который попал в многоэтажный дом в румынском городе Галац.
Об этом министр сказала в комментарии Politico.
По словам главы румынского внешнеполитического ведомства, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО Алексус Гринкевич «согласился» с предыдущими предложениями Бухареста, в которых Альянс просили перебросить военное оборудование в страну.
В ответ на инцидент с дроном Цою заявила, что Румыния попросит «ускорить» его поставку.
«Это недопустимое и вопиющее нарушение нашего воздушного пространства. У нас есть подтверждение, что это российский дрон», – отметила она.
Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.