В Румынии заявили о нехватке ПВО после падения дрона РФ 30.05.2026, 5:39

Бухарест обратится к НАТО с просьбой ускорить поставки.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что обратится к НАТО с просьбой ускорить поставки средств ПВО на фоне инцидента с дроном, который попал в многоэтажный дом в румынском городе Галац.

Об этом министр сказала в комментарии Politico.

По словам главы румынского внешнеполитического ведомства, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО Алексус Гринкевич «согласился» с предыдущими предложениями Бухареста, в которых Альянс просили перебросить военное оборудование в страну.

В ответ на инцидент с дроном Цою заявила, что Румыния попросит «ускорить» его поставку.

«Это недопустимое и вопиющее нарушение нашего воздушного пространства. У нас есть подтверждение, что это российский дрон», – отметила она.

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

