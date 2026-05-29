В Минске заметили очень редкий суперкар McLaren

В Минске заметили очень редкий суперкар McLaren2
- 29.05.2026, 17:40
Таких всего 765 в мире.
Суперкар 765LT люксовой марки McLaren заметили.
McLaren 765LT — это лимитированный трековый суперкар из линейки Longtail. Исходя из разных источников, эта модель была выпущена в количестве лишь 765 экземпляров.
Отметим, что, похоже, именно этот автомобиль продавали в России в 2024-м. Машина 2022 года выпуска, оснащена 4-литровым двигателем V8 мощностью 765 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,8 секунды.
