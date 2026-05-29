29 мая 2026, пятница, 9:11
Россия атаковала турецкий корабль в Черном море

  29.05.2026, 8:44
Коллаж УНИАН
фото: ВМС

Вспыхнул пожар, есть раненые.

Ночью Россия целенаправленно атаковала дроном турецкое судно, которое направлялось из одесского порта в Турцию. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Отмечается, что был атакован сухогруз ANT, который под флагом Вануату (страна-судовладелец Турция) направлялся из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту.

В результате попадания в надстройку судна возник пожар, однако подразделениям Морской поисково-спасательной службы и Военно-морских сил ВС Украины удалось быстро его локализовать.

В то же время в результате удара пострадали двое членов экипажа, их оперативно эвакуировали катерами ВМС ВС Украины и доставили в медицинское учреждение.

