Россия атаковала турецкий корабль в Черном море

Россия атаковала турецкий корабль в Черном море1
- 29.05.2026, 8:44
Вспыхнул пожар, есть раненые.
Ночью Россия целенаправленно атаковала дроном турецкое судно, которое направлялось из одесского порта в Турцию. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
Отмечается, что был атакован сухогруз ANT, который под флагом Вануату (страна-судовладелец Турция) направлялся из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту.
В результате попадания в надстройку судна возник пожар, однако подразделениям Морской поисково-спасательной службы и Военно-морских сил ВС Украины удалось быстро его локализовать.
В то же время в результате удара пострадали двое членов экипажа, их оперативно эвакуировали катерами ВМС ВС Украины и доставили в медицинское учреждение.