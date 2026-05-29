Рейтинг лучших смартфонов 2026 года: пользователи назвали любимый 29.05.2026, 16:50

Компания получила 81 балл из 100, опередив ближайших конкурентов.

Samsung стал лидером по уровню удовлетворенности клиентов среди всех производителей смартфонов, включая Android-бренды и Apple. Об этом говорится в свежем отчете American Customer Satisfaction Index (ACSI).

Исследование показывает, что Samsung набрал 81 балл из 100, немного опередив Apple, которая получила 80 баллов. Таким образом, разрыв между двумя крупнейшими производителями оказался минимальным, но формально первое место досталось именно корейской компании.

В категории Android-смартфонов Samsung уверенно занял лидирующую позицию, оставив далеко позади Google и Motorola. Обе компании получили по 77 баллов и разделили третье место в общем рейтинге.

Эксперты связывают успех Samsung с несколькими факторами. Среди них – тщательно подобранный ассортимент телефонов. Samsung предлагает как флагманы серии Galaxy S и складные смартфоны Galaxy Z, так и более доступные модели серии Galaxy A. Это позволяет бренду охватывать практически все ценовые сегменты.

Кроме того, важную роль играет глубокая интеграция искусственного интеллекта на уровне всей системы и расширенная программная поддержка – многие устройства получают обновления до 6–7 лет, что значительно повышает доверие покупателей.

Также в отчете подчеркивается, что Samsung высоко оценивают по таким параметрам, как качество сборки, автономность, удобство использования и качество экрана.

Отдельно отмечается влияние складных устройств. Samsung остается главным игроком на рынке "раскладушек", что дополнительно повышает общую оценку бренда. При этом Apple пока не представила свой складной iPhone, а конкуренты в этом сегменте, включая Google и Motorola, уступают по уровню проработки устройств и программной оптимизации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com