В Чебоксарах прогремели взрывы 29.05.2026, 16:39

Фото: Exilenova+

В городе находится завод деталей для «Искандеров» и «Шахедов».

Днем 29 мая в российских Чебоксарах, что в Чувашской Республике прогремели взрывы. В регионе объявлена ракетная опасность, сообщают местные Telegram-каналы.

В Сети публикуют фото и видео, на которых видно дым после взрывов.

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Всего в трех районах Чебоксар сообщают о взрывах.

Стоит отметить, что город находится почти в 1000 км от украинской границы.

В городе находится завод деталей для «Искандеров» и «Шахедов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com