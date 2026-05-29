закрыть
29 мая 2026, пятница, 17:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Чебоксарах прогремели взрывы

  • 29.05.2026, 16:39
В Чебоксарах прогремели взрывы
Фото: Exilenova+

В городе находится завод деталей для «Искандеров» и «Шахедов».

Днем 29 мая в российских Чебоксарах, что в Чувашской Республике прогремели взрывы. В регионе объявлена ракетная опасность, сообщают местные Telegram-каналы.

В Сети публикуют фото и видео, на которых видно дым после взрывов.

Фото: Exilenova+
Фото: Exilenova+
Фото: Exilenova+
Фото: Exilenova+

Всего в трех районах Чебоксар сообщают о взрывах.

Стоит отметить, что город находится почти в 1000 км от украинской границы.

В городе находится завод деталей для «Искандеров» и «Шахедов».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров