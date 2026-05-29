В Чебоксарах прогремели взрывы
- 29.05.2026, 16:39
В городе находится завод деталей для «Искандеров» и «Шахедов».
Днем 29 мая в российских Чебоксарах, что в Чувашской Республике прогремели взрывы. В регионе объявлена ракетная опасность, сообщают местные Telegram-каналы.
В Сети публикуют фото и видео, на которых видно дым после взрывов.
Всего в трех районах Чебоксар сообщают о взрывах.
Стоит отметить, что город находится почти в 1000 км от украинской границы.
