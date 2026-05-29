Названа страна, которая оказалась самой щедрой на «шенген» для белорусов 29.05.2026, 11:01

1,142

В прошлом году белорусы получили больше 150 тысяч шенгенских виз.

За 2025 год белорусы получили больше 150 тысяч шенгенских виз, а именно — 152 571. Свежей мировой статистикой поделилась Еврокомиссия. Кстати, процент отказов в прошлом году был совсем небольшим — 2,3%, без визы остались 3652 заявителя.

Больше всего отказов в выдаче виз было от Германии (1131 отказ), Польши (865), Франции (597) и Литвы (464).

А вот самой щедрой на выдачу оказалась Италия. В 98,9% случаев белорусы получали мультивизу. К тому же именно эта страна выдала наибольшее количество виз суммарно — 50 176. До этого два года лидерство удерживала Германия. В 2025-м она оказалась на втором месте — 37 692, больше 90% заявителей получили «мультик».

Дальше отрыв по количеству довольно большой. 16 280 виз от Польши — мультивиз около 80%, 9874 от Франции («однократки» получили чуть меньше 30% заявителей) и 8762 визы от Венгрии (несколько раз въехать в шенгенскую зону благодаря им смогут больше 60% заявителей).

Наименее охотно мультишенген выдавали Румыния, Словакия и Болгария — его получили меньше 40% заявителей.

Всего за 2025 году во всем мире было подано 11 934 106 заявки на шенгенскую визу. Из них на долю белорусов приходится около 2%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com