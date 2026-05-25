Москвичи вышли на протест 7 25.05.2026, 10:31

Акция собрала около 100 человек.

24 мая более ста жителей Кунцево и других районов Москвы собрались у стадиона «Медик» на западе столицы, требуя остановить вырубку леса на территории парка «Москворецкий». Об этом сообщают RusNews и активист Александр Куприянов. По данным RusNews, жители, рабочие, управа и полиция связывают работы с Минобороны РФ, однако документы местным жителям не показали.

О начале работ 23 мая сообщило «Сообщество жителей Кунцево». В сообщении говорилось, что утром к лесу у стадиона «Медик» приехали тяжелая строительная техника и рабочие с бензопилами. По словам жителей, начали спиливать деревья, завозить строительный мусор для укрепления дороги, а въезд в лес позже заасфальтировали. На ограждениях, как утверждали жители, был виден указатель «Автодора», а на месте дежурили сотрудники ДПС, пишет The Insider.

24 мая Куприянов сообщил, что вместе с жителями пытается остановить «незаконную вырубку леса в Кунцево, якобы под нужды Минобороны». По его словам, документов на месте не было, рабочие «посылали от одного якобы ответственного к другому», а один из них применил физическую силу в отношении местного жителя. Куприянов написал, что работы были приостановлены, а жители потребовали от сотрудников полиции составить протокол осмотра места происшествия

RusNews вечером 24 мая сообщил, что у стадиона «Медик» собрались более ста человек. По данным издания, жители требуют объяснить, на каких основаниях вырубают здоровые деревья на особо охраняемой зеленой территории. RusNews также пишет, что на участке нет информационного стенда, полноценных ограждений, часть спецтехники работает без государственных номеров, а полиция отказалась приостанавливать работы, заявив, что документы на строительство проверены.

Местные жители подали коллективное заявление в МВД и собирают подписи против вырубки. Они также утверждают, что за двое суток была полностью вырублена лесополоса и частично уложен асфальт. Минобороны публично не комментировало эти сообщения.

