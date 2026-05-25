Россия использовала небо Беларуси для атаки на Киев 5 25.05.2026, 11:22

4,370

Российские дроны заходили в Украину через Гомельщину.

С ночи 23 мая, когда Россия начинала одну из самых массированных воздушных атак Киева, с территории Беларуси в Украину летели российские дроны. Первые сообщения мониторинговых каналов об этом появились около 05:20, сообщает «Флагшток».

В это время украинский мониторинговый канал «Рында мониторит» проинформировал о том, что «в течение ночи отмечены неоднократные залеты БпЛА с территории Беларуси, сейчас один из них движется в сторону Чернобыльской зоны отчуждения».

В 06:11, в 06:45 и 06:54 тот же канал сообщил о новых залетах беспилотников по аналогичному маршруту. В 07:06 он проинформировал, что очередной дрон движется с территории Беларуси в сторону Припяти. В 10:10 произошел еще один залет по аналогичному направлению.

Ситуация повторилась и следующей ночью, перед запуском Россией ракет. В 02:31 очередной БпЛА зашел с территории Гомельщины курсом на Чернобыль, в 02:33 — курсом на Овруч, в 02:40 — вновь курсом на Чернобыль.

Залеты подтверждались сообщениями и на других украинских мониторинговых каналах. Всего 23–24 мая зафиксированы минимум 9 залетов. Судя по опубликованным схемам, это те беспилотники, которые РФ запустила из Брянской области и которые следовали вдоль белорусско-украинской границы, неоднократно пересекая ее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com