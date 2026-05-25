Китайцы хотят выпускать электромобили в Витебске 25.05.2026, 12:04

иллюстративное фото

Производство спецтранспорта могут запустить уже в следующем году.

В Витебске готовят к запуску масштабный проект по производству электромобилей. Реализовать его планируют с привлечением китайских инвестиций. Соответствующий меморандум о намерениях уже подписан представителями администрации СЭЗ «Витебск» и Суйфэньхэской международной торговой компании «Ваньцай», сообщила газета «Віцьбічы».

Новое производство планируют разместить на одной из площадок свободной экономической зоны «Витебск». Пока все находится на стадии подготовки и обсуждения. Однако китайская сторона рассматривает возможность перейти к практической реализации проекта уже в 2026 году.

Точные объемы инвестиций, число будущих рабочих мест и другие детали проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что новый завод будет выпускать электротранспорт специального назначения — для промышленности, логистики, коммунальной сферы и так далее.

