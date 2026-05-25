В Конго после серии поджогов медцентров Эболы сбежали два десятка пациентов 2 25.05.2026, 12:46

В Демократической Республике Конго местные жители атаковали три центра для лечения Эболы, после чего из одного из них сбежали 18 человек. Инцидент произошел в городе Монгбвалу. По словам директора местной больницы Ричарда Локуди, во время нападения никто не пострадал, однако найти сбежавших пациентов пока не удалось, пишет The Moscow Times.

Центры использовались организацией «Врачи без границ» для лечения людей с подтвержденной или предполагаемой Эболой. Первый случай произошел 21 мая в городе Рвампара. Родственники местного футболиста, умершего предположительно от Эболы, подожгли медцентр после того, как врачи отказались передать им тело для похорон. Толпа обвиняла иностранных гуманитарных работников во лжи об Эболе. Отдельной проблемой остаются массовые похоронные обряды, которые способствуют распространению Эболы. В ряде местных сообществ прикосновение к телу умершего считается знаком любви и уважения.

На фоне ухудшения ситуации власти Конго приостановили внутренние авиарейсы из Бунии — одного из центров вспышки у границы с Угандой. Министры здравоохранения Конго, Уганды и Южного Судана предупредили о росте риска трансграничного распространения инфекции. По данным властей ДРК на воскресенье, число предполагаемых случаев заражения достигло 904, а число предполагаемых летальных исходов — 119. При этом медикам удалось отследить лишь около пятой части из 1745 выявленных контактов, что врачи называют провалом эпиднадзора.

ВОЗ оценивает риск вспышки для самой ДРК как «очень высокий», хотя риск глобального распространения пока считает низким. 17 мая организация объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Ситуацию осложняет то, что вспышка вызвана редким штаммом (Bundibugyo), для которого нет одобренной вакцины. По данным ВОЗ, средняя летальность заболевания составляет 50%. Глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касея признал, что борьба с вирусом ведется без полноценного эпидемиологического реагирования, элементарных средств защиты и оборудования. «Это как если бы ты был солдатом и шел в бой без боеприпасов. Нам приходится полагаться на меры обычного здравоохранения», — сказал он. По его словам, в Бунии некоторых пациентов до сих пор приходится лечить в обычных больничных палатах и все спеццентры еще не развернуты.

За последние 50 лет в странах Африки от Эболы умерли около 15 000 человек. Самая смертоносная вспышка в ДРК пришлась на 2018–2020 годы, когда погибли почти 2300 человек.

