25 мая 2026, понедельник, 14:30
Бунт в Венесуэле: заключенные захватили тюрьму в штате Баринас

  25.05.2026, 13:13
Внутри учреждения слышались выстрелы и взрывы.

В штате Баринас (Венесуэла) заключенные тюрьмы INJUBA подняли бунт и фактически установили контроль над частью территории. Об этом сообщает Центр мониторинга тюрем (Observatorio Venezolano de Prisiones).

По данным Центра, после утреннего гимна более 1300 заключенных, в том числе около 100 женщин, начали жесткие протесты. Часть из них поднялась на крыши и подожгла матрасы. Охрана открыла огонь по протестующим. После этого на территорию попытались прорваться родственники заключенных, но были остановлены национальной гвардией.

Внутри учреждения слышались выстрелы и взрывы, также поступали сообщения о применении слезоточивого газа. Причиной беспорядков называют ужесточение режима содержания новым руководством тюрьмы.

