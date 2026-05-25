Бунт в Венесуэле: заключенные захватили тюрьму в штате Баринас

Бунт в Венесуэле: заключенные захватили тюрьму в штате Баринас1
- 25.05.2026, 13:13
В штате Баринас (Венесуэла) заключенные тюрьмы INJUBA подняли бунт и фактически установили контроль над частью территории. Об этом сообщает Центр мониторинга тюрем (Observatorio Venezolano de Prisiones).
По данным Центра, после утреннего гимна более 1300 заключенных, в том числе около 100 женщин, начали жесткие протесты. Часть из них поднялась на крыши и подожгла матрасы. Охрана открыла огонь по протестующим. После этого на территорию попытались прорваться родственники заключенных, но были остановлены национальной гвардией.
Внутри учреждения слышались выстрелы и взрывы, также поступали сообщения о применении слезоточивого газа. Причиной беспорядков называют ужесточение режима содержания новым руководством тюрьмы.
Tras cantar el Himno Nacional, 1200 hombres y más de 100 mujeres privadas de libertad del Internado Judicial de Barinas (Injuba) se declararon en huelga.— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 24, 2026
Los hombres y mujeres se mantienen sobre las torres alzando la voz para reclamar sus derechos.
