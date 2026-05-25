Бунт в Венесуэле: заключенные захватили тюрьму в штате Баринас 1 25.05.2026, 13:13

1,314

Внутри учреждения слышались выстрелы и взрывы.

В штате Баринас (Венесуэла) заключенные тюрьмы INJUBA подняли бунт и фактически установили контроль над частью территории. Об этом сообщает Центр мониторинга тюрем (Observatorio Venezolano de Prisiones).

По данным Центра, после утреннего гимна более 1300 заключенных, в том числе около 100 женщин, начали жесткие протесты. Часть из них поднялась на крыши и подожгла матрасы. Охрана открыла огонь по протестующим. После этого на территорию попытались прорваться родственники заключенных, но были остановлены национальной гвардией.

Внутри учреждения слышались выстрелы и взрывы, также поступали сообщения о применении слезоточивого газа. Причиной беспорядков называют ужесточение режима содержания новым руководством тюрьмы.

Tras cantar el Himno Nacional, 1200 hombres y más de 100 mujeres privadas de libertad del Internado Judicial de Barinas (Injuba) se declararon en huelga.



Los hombres y mujeres se mantienen sobre las torres alzando la voz para reclamar sus derechos.



Mientras en las afueras del… pic.twitter.com/SVfy49Zclm — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 24, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com