На дорогах Беларуси ввели временное правило для водителей 1 25.05.2026, 14:03

ГАИ требует включать ближний свет или дневные ходовые огни.

Министерство внутренних дел Беларуси проводит с 25 мая по 5 июня акцию «Внимание –дети!», в ходе которой государственная автоинспекция будет проводить «профилактические мероприятия» и рейды, а также требует включать в светлое время дневные ходовые огни или ближний свет фар автомобилей.

Правила дорожного движения в Беларуси (в пункте 166) требуют включать дневные ходовые огни или ближний свет в светлое время только в определенных случаях: от мотоциклов, мопедов, транспортных колонн, при перевозке группы детей или опасных грузов... Среди требований – включение ближнего света или ходовых огней в светлое время ежегодно с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября.

В соседних с Беларусью странах правила более строгие. Латвия, Литва, Польша и Россия требуют света в светлое время круглогодично, в Украине ближний свет или ходовые огни в светлое время обязательны вне населенных пунктов.

Идея включать фары, если и так светло, имеет научное обоснование: это повышает безопасность и снижает вероятность аварий на 5–10%. Например, недавнее австралийское исследование показало, что дневные ходовые огни снижают риск аварий с участием нескольких авто на статистически значимые 8,8%.

Современные светодиодные ходовые огни потребляют в 5–10 раз меньше энергии, чем ближний свет, и практически не влияют на потребление топлива – добавляют к расходу разве что сотые доли литра на 100 км. Автомобили с датчиками света (которые начали массово устанавливать в 2000-е) умеют автоматически переключаться с дневных огней на ближний свет. То есть в современных машинах можно ставить свет на Auto, если нет необычных погодных условий.

