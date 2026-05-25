Зачем Макрон звонил Лукашенко?

25.05.2026, 14:32

В воскресенье 24 мая президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Александру Лукашенко. Событие неожиданное и необычное. Ведь после 2020 года западные лидеры разговаривают с Лукашенко очень редко. В 2021 году ему звонила Ангела Меркель, через год — тот же Эмманюэль Макрон, а в прошлом году — Дональд Трамп.

Поскольку страны Евросоюза не признают Лукашенко законным президентом Беларуси и воздерживаются от контактов с ним, то для официального Минска чрезвычайно важны коммуникации на высоком уровне. Чтобы заставить Литву провести переговоры на уровне министра иностранных дел или хотя бы его заместителя, Минск жестко давит на литовскую сторону (воздушные шары, мигранты и др.). Власти Беларуси настойчиво намекали Варшаве, что они были готовы освободить Анджея Почобута в обмен на визит в белорусскую столицу министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

На таком фоне звонок Макрона выглядит почти сенсацией.

Здесь стоит обратить внимание на личность Эмманюэля Макрона. Президент Франции пытается взять на себя роль главной фигуры европейской политики. Он стремится говорить от имени Европы. Эта роль возрастает во время острого международного кризиса.

И здесь стоит провести параллели с событиями четырехлетней давности, когда Макрон дважды звонил Лукашенко: 20 февраля 2022 года (перед российским вторжением в Украину) и 26 февраля (на третий день войны). В те дни на Западе существовала серьезная тревога, что Лукашенко под давлением Кремля примет решение о непосредственном вступлении белорусской армии в войну и открытом вторжении в Украину совместно с российскими силами. И звонок президента Франции в Минск был жестким предупреждением о негативных последствиях для Беларуси в случае такого развития событий.

И вот сейчас снова Макрон выступает как кризисный менеджер. В этот раз его звонок вызван кризисом в белорусско-украинских отношениях. Можно сказать, что в определенном смысле он стал успехом дипломатии Украины.

Уже месяц как официальный Киев ведет политическую, дипломатическую, психологическую атаку против режима Лукашенко. Президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские официальные лица чуть ли не каждый день говорят, что, мол, Россия втягивает Беларусь в войну, что готовится нападение с белорусской территории. При этом Киев апеллирует к Западу, призывает его оказать давление на Минск.

Однако до сих пор эти меры не имели особого результата, так как не было каких-то новых фактов участия Беларуси в войне или дополнительных угроз от нее в адрес Европы. А вот в последнее время такие факты появились. Это совместные белорусско-российские учения по применению ядерного оружия. Затем произошел один из самых масштабных обстрелов Украины дронами и ракетами, в том числе «Орешником». Напомню, Лукашенко хвастается тем, что этот ракетный комплекс расположен на белорусской территории.

Перед звонком в Минск Эмманюэль Макрон провел разговор с Владимиром Зеленским. Похоже, президент Украины убедил собеседника в реальности угрозы со стороны Беларуси. И тот присоединился к украинскому давлению на Лукашенко.

Информационное агентство AFP, ссылаясь на источник в окружении Эмманюэля Макрона, раскрыло содержание нынешнего телефонного разговора между Парижем и Минском. Президент Франции предостерег Лукашенко от каких бы то ни было спрос втянуть Беларусь в войну против Украины на стороне РФ, подчеркнул риски для Беларуси в таком случае. Французские источники отмечают очень серьезный и напряженный характер разговора. Может, по этой причине белорусские государственные медиа пока не разворачивают полноценную пропагандистскую кампанию вокруг этого звонка.

Вопрос в том, какие выводы сделает Лукашенко из этого события. Например, он может прийти к мысли, что европейские политики разговаривают с ним только тогда, когда его режим создает серьезную проблему безопасности для соседей. Меркель звонила ему в 2021 году на пике мигрантского кризиса. Макрон и в 2022 году, и сейчас обращается к Минску в момент обострения военного кризиса. То есть в Европе Лукашенко замечают тогда, когда он создает большую проблему.

Но главный вопрос заключается в другой плоскости: остались ли у Лукашенко свобода выбора и поле для маневра?

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

