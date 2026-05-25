«Азов» выжигает логистику РФ в Приазовье 25.05.2026, 14:38

Под удар попали оккупанты и техника на ключевых автодорогах.

Бойцы 1-го корпуса НГУ «Азов» уничтожают оккупантов и вражескую технику на автодорогах Мариуполь-Таганрог и Мариуполь-Волноваха.

Об этом сообщила пресс-служба корпуса.

«Территория Украины должна быть свободной от российских войск. Самый надежный путь к этому - перенести «санитарную зону» для вражеской логистики ближе к самой РФ и оккупированному Крыму.

Безопасного Приазовья для оккупантов больше не будет», - подчеркнули там.

