25 мая 2026, понедельник, 16:09
В украинский плен попал еще один белорус, воевавший за РФ

  • 25.05.2026, 14:55
Иван Анненков
Фото: скриншот

Он пошел на фронт из российской колонии.

Уроженец Волковыска Иван Аненков пошел воевать на стороне России и оказался в украинском плену, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на телеграм-канал «Оперативний ЗСУ». Он подписал контракт с Минобороны РФ находясь в российской колонии.

В видео, опубликованном телеграм-каналом, мужчина обратился к Александру Лукашенко с просьбой помочь ему вернуться на родину. Он рассказал, что подписал контракт «по своей глупости и дурости» для того «чтобы избежать наказания на российской территории».

Иван Аненкову 48 лет, он родился в Волковыске, ездил в РФ на заработки. Воевать он пошел прямо из российской колонии, где отбывал пятилетний срок за непредумышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Белорус провел в колонии два года, а потом подписал контракт. Воевал под позывным «Старый» в составе 164-й отельной мотострелковой бригаде Сухопутных войск РФ.

Во время выполнения первого боевого задания получил ранение, вернулся в свою часть, принимал участие в пропагандистских шоу. После снова вернулся на фронт и снова был ранен.

В плен мужчина попал в районе села Ямполь в Краматорском районе Донецкой области.

