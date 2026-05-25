закрыть
25 мая 2026, понедельник, 16:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Apple готовит самый необычный iPhone в истории

  • 25.05.2026, 15:38
  • 1,068
Apple готовит самый необычный iPhone в истории

В сеть утекли фото и характеристики юбилейной модели.

На YouTube-канале fpt. инсайдера Джона Проссера, которого Apple судит за утечку материалов iOS 26, появилось видео с рендерами юбилейного iPhone 20. Судя по ним, Купертино готовит один из самых радикальных редизайнов за всю историю, пишет PhoneArena.

Речь идет о модели iPhone 2027 года выпуска, которая будет приурочена к 20-летию первого айфона. Главная идея устройства – дисплей, который занимает всю переднюю панель без каких-либо прерываний: ни «челки», ни «островка», ни даже минимальных отверстий под камеру.

По словам инсайдера, инженеры Apple хотят полностью убрать визуальные отвлекающие элементы с экрана и добиться эффекта «сплошного стекла», где картинка плавно перетекает до самых краев корпуса. При этом экран должен не просто быть безрамочным, а визуально сливаться с корпусом устройства.

Фото: fpt

Отдельно отмечается, что Apple рассматривает вариант полного отказа от Dynamic Island, который впервые появился в iPhone 14 Pro как замена «челке». В новом поколении ему просто не останется места: фронтальные технологии (включая Face ID) планируется спрятать под экран.

Любопытная деталь на рендерах – двойная камера на задней панели в стиле iPhone Air, хотя в последних флагманах Apple используется 3 сенсора. Вместо физических кнопок по бокам установят сенсорные с виброотдачей.

По технической части тоже ожидаются серьезные изменения. Литий-ионный аккумулятор уступит место кремний-анодному, что позволит увеличить емкость без роста размеров и, соответственно, продлить время автономной работы. Отдельно обсуждается переход на высокоскоростную память HBM.

По информации инсайдера, Apple сознательно пропустит название «iPhone 19» и сразу перейдет к iPhone 20, приурочив это к 20-летнему юбилею оригинального смартфона.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин