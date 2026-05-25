Apple готовит самый необычный iPhone в истории 25.05.2026, 15:38

1,068

В сеть утекли фото и характеристики юбилейной модели.

На YouTube-канале fpt. инсайдера Джона Проссера, которого Apple судит за утечку материалов iOS 26, появилось видео с рендерами юбилейного iPhone 20. Судя по ним, Купертино готовит один из самых радикальных редизайнов за всю историю, пишет PhoneArena.

Речь идет о модели iPhone 2027 года выпуска, которая будет приурочена к 20-летию первого айфона. Главная идея устройства – дисплей, который занимает всю переднюю панель без каких-либо прерываний: ни «челки», ни «островка», ни даже минимальных отверстий под камеру.

По словам инсайдера, инженеры Apple хотят полностью убрать визуальные отвлекающие элементы с экрана и добиться эффекта «сплошного стекла», где картинка плавно перетекает до самых краев корпуса. При этом экран должен не просто быть безрамочным, а визуально сливаться с корпусом устройства.

Фото: fpt

Отдельно отмечается, что Apple рассматривает вариант полного отказа от Dynamic Island, который впервые появился в iPhone 14 Pro как замена «челке». В новом поколении ему просто не останется места: фронтальные технологии (включая Face ID) планируется спрятать под экран.

Любопытная деталь на рендерах – двойная камера на задней панели в стиле iPhone Air, хотя в последних флагманах Apple используется 3 сенсора. Вместо физических кнопок по бокам установят сенсорные с виброотдачей.

По технической части тоже ожидаются серьезные изменения. Литий-ионный аккумулятор уступит место кремний-анодному, что позволит увеличить емкость без роста размеров и, соответственно, продлить время автономной работы. Отдельно обсуждается переход на высокоскоростную память HBM.

По информации инсайдера, Apple сознательно пропустит название «iPhone 19» и сразу перейдет к iPhone 20, приурочив это к 20-летнему юбилею оригинального смартфона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com