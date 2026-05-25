Семья белорусов приручила аиста 25.05.2026, 16:12

Иллюстративное фото

Необычная и трогательная история.

Пользователь Threads igor.ostryak рассказал о новом члене семьи своих родителей. Пост за сутки собрал 25 тысяч лайков и 300 комментариев.

«Моя мама с папой приручили аиста, — пишет он. — Живого, большого. Он утром прилетает и стучит клювом в ворота, потом проходит во двор и сидит на погребе с закатками или рядом с мамой у скамейки. Пытался в дом заглянуть, но кошка его не пускает. Папа для него ездит на велосипеде ловит рыбу и кормит. Зовут аиста Буся и он ест сам сначала, а потом несет рыбу своей аистихе и аистятам, их трое».

Комментаторы в ответ на пост рассказали о том, кого из диких животных им удалось приручить:

— У меня умный ворон Боря был, но больше месяца назад он улетел куда—то. Как выходил выгуливать собачек он меня ждал всегда.

— У меня обедают лиса, барсук, олень,кабан и шакал.

— У нас белочка живет на кухне. Иногда спит в капюшоне или кармане, прячет рис и орехи в руку и карман, иногда кусает, иногда лижет. Прелесть, конечно.

Многие пользователи соцсети отметили, что это самая добрая и милая история из всех, которые они сегодня прочитали:

— У ваших родителей добрые сердца раз птица им так доверяет. Здоровья им и сил прекрасные люди. Живут в гармонии с природой.

— Какие все классные: и родители, и кошка, и аисты. Спасибо вам, за то, что поделились прекрасной и доброй историей.

— Это лучшее, что я прочитала и увидела за все время в Threads. Потрясающе!

