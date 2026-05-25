25 мая 2026, понедельник, 17:49
The Atlantic: Трамп наносит удар по главному источнику валюты Кубы

  • 25.05.2026, 16:34
  • 1,496
Дональд Трамп

США усиливают давление на Гавану через экспорт никеля и кобальта.

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Кубу, нацелившись на одну из немногих отраслей, которые еще приносят стране валюту — добычу никеля и кобальта. Эти металлы считаются стратегическими из-за спроса со стороны производителей аккумуляторов, электроники и оборонной промышленности, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевым ударом стали новые санкции США, введенные 1 мая против компаний, сотрудничающих с кубинскими государственными структурами. После этого канадская Sherritt International объявила о прекращении совместного проекта с кубинской государственной компанией General Nickel Company. Именно Sherritt десятилетиями поддерживала работу крупнейшего никелевого комплекса в Моа после распада СССР.

Для экономики Кубы это серьезный удар. Никель и кобальт остаются третьей по величине экспортной статьей страны, а главным покупателем выступает Китай. На фоне дефицита топлива, отключений электричества и нехватки товаров власти Кубы называют санкции «коллективным наказанием».

Однако позже Sherritt сообщила, что лишь приостанавливает проект и обсуждает продажу контрольного пакета американской инвестиционной компании Gillon Capital. СМИ связывают ее с окружением Трампа.

Вашингтон рассматривает Кубу не только как политического противника, но и как часть борьбы с влиянием Китая и России в регионе. В Белом доме считают, что контроль над поставками критически важных минералов становится вопросом национальной безопасности.

Эксперты предупреждают, что чрезмерное давление может привести к обратному эффекту — Гавана еще теснее сблизится с Пекином и Москвой.

