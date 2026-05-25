NI: «Один пояс — один путь» трещит по швам 25.05.2026, 16:58

Войны Кремля ударили по Китаю и Центральной Азии.

Сразу несколько конфликтов, связанных с Россией и ее союзниками, начали разрушать транспортные и энергетические маршруты Евразии, ставя под удар Китай и страны Центральной Азии, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Аналитики отмечают, что война в Украине, эскалация вокруг Ирана и кризис на афгано-пакистанской границе фактически ломают систему торговли, которую десятилетиями строили Москва и Пекин.

Украинские удары по российским нефтяным терминалам в Новороссийске, Приморске и Усть-Луге уже нарушили экспорт нефти через Черное и Балтийское моря. Одновременно Иран угрожает перекрытием Ормузского пролива — ключевой артерии мировой энергетики. На этом фоне оказались под угрозой поставки нефти, газа и удобрений в Азию.

Особенно болезненно ситуация бьет по Китаю. Пекин долгие годы инвестировал в сухопутные маршруты через Россию, Казахстан, Пакистан и Иран в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Однако теперь почти все эти коридоры либо нестабильны, либо частично парализованы.

Закрытие границы между Афганистаном и Пакистаном лишило Центральную Азию выхода к Индийскому океану, а проблемы на польско-белорусской границе осложнили железнодорожный транзит в Европу.

В результате страны Центральной Азии оказались в ловушке. С одной стороны, они становятся важнейшим транзитным узлом между Востоком и Западом. С другой — все сильнее зависят от Китая и российских решений.

Эксперты считают, что именно политика Путина стала одним из ключевых факторов дестабилизации евразийской торговли. Вместо объединенной Евразии регион получает сеть кризисов, где каждый новый конфликт разрушает старые экономические связи.

