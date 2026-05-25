25 мая 2026, понедельник, 17:50
Елена Троянская снова стала причиной раздора

  • 25.05.2026, 17:26
Лупита Нионго

Самый богатый человек в мире не может совладать с собой в соцсетях.

Решение режиссера Кристофера Нолана утвердить Лупиту Нионго на роль Елены Троянской в экранизации «Одиссеи» вызвало бурную реакцию в интернете и стало поводом для очередного скандала вокруг Илона Маска, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Бизнесмен активно комментировал слухи и подтвержденный кастинг в соцсети X, поддерживая публикации, которые называли выбор «исторически неточным» и трактовали его как часть более широкой культурной и политической дискуссии. Критики актрисы утверждали, что решение имеет идеологический подтекст, тогда как другие пользователи напоминали, что речь идет о мифологическом персонаже, а не исторической фигуре.

Спор быстро вышел за рамки киноиндустрии и превратился в обсуждение культурных войн, идентичности и интерпретации классических сюжетов. Комментаторы указывали, что миф о Елене Троянской не имеет строгой исторической основы и допускает художественные трактовки.

В публичном пространстве также прозвучали ироничные комментарии, включая шутку Джимми Киммела о том, что образ Елены в мифах вообще далек от буквального реализма.

На фоне обсуждений внимание вновь привлекла активность Маска в соцсетях и его регулярные высказывания на темы расы и культуры, что продолжает вызывать споры о роли публичных фигур в формировании онлайн-дискурса.

