Украинские десантники уничтожили FPV-дронами российскую САУ «Акация» 25.05.2026, 17:46

Точное попадание беспилотников-камикадзе.

Украинские десантники продолжают успешно снижать артиллерийский потенциал оккупационных войск на восточном направлении. В результате точного удара была уничтожена очередная единица тяжелой бронетехники противника вблизи села Серебрянка Донецкой области.

Цель обнаружили и поразили операторы беспилотных систем 81-й отдельной аэромобильной бригады.

На кадрах объективного контроля видны точные попадания беспилотников-камикадзе, которые привели к детонации и полному уничтожению вражеской САУ.

