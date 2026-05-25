Украинские десантники уничтожили FPV-дронами российскую САУ «Акация»
- 25.05.2026, 17:46
Точное попадание беспилотников-камикадзе.
Украинские десантники продолжают успешно снижать артиллерийский потенциал оккупационных войск на восточном направлении. В результате точного удара была уничтожена очередная единица тяжелой бронетехники противника вблизи села Серебрянка Донецкой области.
Цель обнаружили и поразили операторы беспилотных систем 81-й отдельной аэромобильной бригады.
На кадрах объективного контроля видны точные попадания беспилотников-камикадзе, которые привели к детонации и полному уничтожению вражеской САУ.