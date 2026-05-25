Де Ниро вспоминает свою роль, изменившую историю кино
- 25.05.2026, 18:19
Актер никогда не думает о будущем влиянии проекта.
Актер Роберт Де Ниро признался, что во время работы над фильмом режиссера Мартина Скорсезе «Таксист» он не мог представить, что картина станет классикой мирового кино, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).
В интервью он отметил, что актер никогда не думает о будущем влиянии проекта, поскольку успех, по его словам, «неподконтролен».
Нео-нуар драма 1976 года рассказывает о таксисте Трэвисе Бикле, чья психика постепенно разрушается. Главные роли также сыграли Джоди Фостер, Сибилл Шеперд и Харви Кейтель.
Фильм вызвал бурные споры из-за сцен насилия и участия 12-летней Фостер в роли несовершеннолетней секс-работницы. Позже он также получил скандальную известность из-за попытки покушения на президента США Рональда Рейгана, вдохновленной картиной.
Несмотря на это, «Таксист» считается одной из величайших работ в истории кино и включен в Национальный реестр фильмов США как культурно и исторически значимый.