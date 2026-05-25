В ГАИ объяснили работу необычного светофора в Минске, который удивил соцсети

В ГАИ объяснили работу необычного светофора в Минске, который удивил соцсети1
- 25.05.2026, 18:50
Красный горит, но ехать можно.
Недавно пользовательница Threads удивилась необычному светофору в Минске, который одновременно показывал красный сигнал и зеленую стрелку прямо. После обсуждения в соцсетях в ГАИ решили напомнить, как работает такое сочетание сигналов и что оно означает для водителей.
Поводом для дискуссии стал светофор на пересечении проспекта Независимости и улицы Толбухина. Автор поста в Threads призналась, что растерялась, увидев рядом с запрещающим основным сигналом дополнительную секцию с зеленой стрелкой, разрешающей движение прямо, передает «Зеркало».
Публикация собрала сотни комментариев. Многие пользователи отмечали, что подобные светофоры редко встречаются за пределами Минска, поэтому их сигналы могут вызвать вопросы даже у водителей с опытом.
В ГАИ решили пояснить, что к чему. Там напомнили, что дополнительные секции со стрелками регулируют движение только в указанном направлении и работают вместе с основным сигналом светофора.
Если зеленая стрелка в дополнительной секции включена одновременно с красным или желтым основным сигналом, водитель может двигаться в направлении стрелки, но обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые имеют преимущество.
Если же вместе с дополнительной зеленой секцией горит основной зеленый сигнал, водитель получает преимущество перед транспортом, движущимся с других направлений.
В ГАИ также напомнили, что при выключенной дополнительной секции и горящем красном основном сигнале выезд на перекресток запрещен.
В случае перекрестка на проспекте Независимости водитель может продолжать движение прямо по зеленой стрелке даже при красном основном сигнале, однако перед этим обязан пропустить транспорт, который движется с других направлений и имеет преимущество.