Тихановская посетила Чернобыльскую АЭС

Тихановская посетила Чернобыльскую АЭС3
- 25.05.2026, 19:23
Она осмотрела саркофаг «Укрытие».
Светлана Тихановска находится с визитом в Киеве и сегодня посетила ЧАЭС.
Она осмотрела объект «Укрытие» — безопасный саркофаг, возведенный над разрушенным четвертым энергоблоком станции. После этого состоялась ее встреча с главой Киевской областной государственной администрации Николаем Калашником, который рассказал, как в 2025 году, спустя почти 40 лет после катастрофы, зона отчуждения снова оказалась под ударом — на этот раз со стороны России.
Визит Тихановской в Украину начался утром 25 мая, она прибыла в Киев специальным поездом.
Во время своего визита в Киев Тихановская и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига почтили память погибших героев, в том числе белорусских добровольцев, возле Стены памяти.
Вместе с Тихановской в украинскую столицу прибыли ее советники Франак Вячорка, Денис Кучинский, Анатолий Лебедько и ее заместитель Павел Латушко.