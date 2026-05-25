Тихановская посетила Чернобыльскую АЭС 3 25.05.2026, 19:23

Она осмотрела саркофаг «Укрытие».

Светлана Тихановска находится с визитом в Киеве и сегодня посетила ЧАЭС.

Она осмотрела объект «Укрытие» — безопасный саркофаг, возведенный над разрушенным четвертым энергоблоком станции. После этого состоялась ее встреча с главой Киевской областной государственной администрации Николаем Калашником, который рассказал, как в 2025 году, спустя почти 40 лет после катастрофы, зона отчуждения снова оказалась под ударом — на этот раз со стороны России.

Визит Тихановской в Украину начался утром 25 мая, она прибыла в Киев специальным поездом.

Во время своего визита в Киев Тихановская и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига почтили память погибших героев, в том числе белорусских добровольцев, возле Стены памяти.

Вместе с Тихановской в украинскую столицу прибыли ее советники Франак Вячорка, Денис Кучинский, Анатолий Лебедько и ее заместитель Павел Латушко.

