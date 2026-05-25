Сибига: Украина ответит зеркально на любые враждебные провокации режима Лукашенко 1 25.05.2026, 20:06

Андрей Сибига

У ВСУ для этого есть все возможности.

В случае любых провокационных враждебных действий в отношении Украины официальный Киев будет решительно и жестко отвечать — «зеркальным образом».

Об этом 25 мая заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции со Светланой Тихановской, передает журналистка NV.

«Наша риторика всегда основана на конкретных данных и соразмерна уровню угроз. Когда мы видим очередную попытку втянуть белорусский народ в эту чужую войну, мы реагируем и будем отвечать тем же. В случае любых провокационных враждебных действий в отношении Украины Украина будет решительно и жестко отвечать зеркальным образом. Сейчас у нас есть для этого все возможности», — сказал украинский дипломат.

Кроме того, как сказал Сибига «наша цель — предотвратить создание угроз, втягивание народа Беларуси в чужую войну».

«Украина последовательно различает режим, втянувший Беларусь в российскую агрессию, и белорусский народ. Мы убеждены, что белорусы заслуживают свободы, независимости и права самостоятельно определять будущее своего государства», — подытожил украинский дипломат.

