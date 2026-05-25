Reuters: Сызранский НПЗ остановил работу 25.05.2026, 20:43

Его атаковали дроны.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод на Волге остановил работу после того, как 21 мая удар украинских дронов повредил основной блок первичной переработки нефти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника.

По их данным, установка CDU-6, которая обеспечивает более 70% мощности завода, была остановлена после атаки. Ремонт может занять более месяца. Роснефть, которой принадлежит завод, на запрос агентства не ответила.

Мощность завода составляет 8,5 млн тонн нефти в год, или 170 тыс. баррелей в сутки.

В 2024 году предприятие переработало 4,3 млн тонн сырой нефти, произведя 1,5 млн тонн дизельного топлива, 800 тыс. тонн бензина и 700 тыс. тонн мазута.

