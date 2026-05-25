Российский рынок акций упал до минимума за полгода 25.05.2026, 20:30

Обвал индекса на Мосбирже случился после заявлений МИДа РФ об ударах по Киеву.

Российский рынок акций начал неделю падение до полугодовых минимумов. Индекс Мосбиржи, включающий четыре десятка крупнейших российских компаний, по итогам торгов понедельника снизился на 1,05%, до 2598,2 пункта, а в ходе сессии опускался до отметки 2759,8 пункта — самой низкой с ноября прошлого года.

«Поводом для распродажи стали заявления МИД РФ о последовательных ударах по центрам принятия решений и командным пунктам в Украине, после которых рынок резко усилил снижение», — отмечает аналитик «Финама» Дмитрий Лозовой.

Внешнеполитическое ведомство посоветовало иностранных гражданам покинуть Киев, добавив, что «чаша терпения» России «переполнена» . По итогам торгов акции «Роснефти» упали на 2,6% и обновили минимумы с февраля; «Газпром» потерял 0,8% и торгуется на самых низких уровнях с ноября 2025 года; также на полугодовые минимумы откатились бумаги «Новатэка» (-3,9%).

«Повышенные объемы торгов указывают на нервозность участников рынка и отсутствие устойчивого спроса даже после локальных просадок», — отмечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

С начала года индекс Мосбиржи потерял 6,5%, или почти 400 млрд рублей в пересчете на капитализацию, и сейчас находится ниже, чем до войны в Иране, взивнтившей цены на нефть выше $100 за баррель, а на российский сорт Urals — до рекордов с 2014 года.

Несмотря на подорожавшую нефть, российский рынок находится в нисходящем тренде, констатирует главный аналитик «Алор Брокер» Андрей Зацепин: «Экономика страны выглядит плохо, новостей по переговорам с Украиной нет». По данным Росстата, первый квартал российский ВВП завершил снижением впервые с 2023 года (на 0,2%), в минусе оказались 21 из 28 ключевых отраслей промышленности. В мае правительство втрое снизило оценку экономического роста на текущий год — до 0,4%, а также спрогнозировало сокращение инвестиций второй год подряд — на 2,5%.

Происходящее на фондовом рынке — отражение проблем экономики, считает Андрей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал»: «Если фондовый рынок — опережающий экономический индикатор, то он сигнализирует, что сумма накопленных в этой экономике проблем больше суммы выгод от внезапного всплеска сырьевых цен».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com