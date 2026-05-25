Россия заявила о старте системных ударов по Киеву 8 25.05.2026, 18:13

5,302

Оккупанты призвали дипломатов «скорее покинуть город».

Войска РФ якобы приступают к систематическим ударам по Киеву, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Об этом 25 мая заявило министерство иностранных дел России.

Такое решение, по утверждению российской стороны, Кремль принял на фоне атаки в ночь на 22 мая с применением беспилотников по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В МИД РФ в очередной раз обвинили Украину в том, что удар был нанесен по гражданской инфраструктуре и привел к жертвам среди мирного населения, а также охарактеризовали его как «преднамеренный». Однако ранее Генштаб ВСУ опровергал подобные заявление. Украинские военные сообщили, что в районе Старобельска поразили один из штабов российского спецподразделения «Рубикон», представители которого регулярно наносят удары по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины.

Однако Москва заявляет о «переполненной чаше терпения» и переходе к систематическим обстрелам. Речь идет, по словам МИД агрессора, в частности, о предприятиях украинского военно-промышленного комплекса.

Отдельно упоминаются удары по объектам, связанным с проектированием, производством, программированием и подготовкой к применению беспилотных систем, которые, по версии МИД РФ, используются при участии иностранных специалистов и поставщиков компонентов.

Также заявлено о подготовке к атакам на «центры принятия решений и командные пункты».

«Предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима [президента Украины Владимира] Зеленского», – говорится в заявлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com