Россия заявила о старте системных ударов по Киеву

Россия заявила о старте системных ударов по Киеву8
- 25.05.2026, 18:13
Оккупанты призвали дипломатов «скорее покинуть город».
Войска РФ якобы приступают к систематическим ударам по Киеву, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Об этом 25 мая заявило министерство иностранных дел России.
Такое решение, по утверждению российской стороны, Кремль принял на фоне атаки в ночь на 22 мая с применением беспилотников по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В МИД РФ в очередной раз обвинили Украину в том, что удар был нанесен по гражданской инфраструктуре и привел к жертвам среди мирного населения, а также охарактеризовали его как «преднамеренный». Однако ранее Генштаб ВСУ опровергал подобные заявление. Украинские военные сообщили, что в районе Старобельска поразили один из штабов российского спецподразделения «Рубикон», представители которого регулярно наносят удары по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины.
Однако Москва заявляет о «переполненной чаше терпения» и переходе к систематическим обстрелам. Речь идет, по словам МИД агрессора, в частности, о предприятиях украинского военно-промышленного комплекса.
Отдельно упоминаются удары по объектам, связанным с проектированием, производством, программированием и подготовкой к применению беспилотных систем, которые, по версии МИД РФ, используются при участии иностранных специалистов и поставщиков компонентов.
Также заявлено о подготовке к атакам на «центры принятия решений и командные пункты».
«Предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима [президента Украины Владимира] Зеленского», – говорится в заявлении.