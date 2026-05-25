Итальянский рынок акций достиг рекордного уровня за 26 лет 25.05.2026, 18:04

Росту основного индекса способствовали акции энергетики и производителей микросхем.

Основной фондовый индекс Италии превысил свой исторический максимум, зафиксированный в 2000 году. На торгах в понедельник, 25 мая, индекс FTSE MIB, включающий 40 наиболее торгуемых на бирже акций компаний, вырос на 1,3% и поднялся до 50 175,5 пункта. По данным Bloomberg, предыдущий рекорд был установлен 26 лет назад.

Подъему на новый рекордный уровень способствовал спрос на акции энергетических компаний и производителей микросхем. В 2026 году итальянский рынок акций вырос более чем на 11% после трех лет роста подряд.

Европейские фондовые индексы за последний год обновили максимальные значения. Испанский IBEX 35 обновил рекордные показатели в октябре, а индексы Euro Stoxx 50 и немецкий DAX достигли новых максимумов в этом году. Единственным крупным европейским рынком, который все еще торговался ниже своего предыдущего рекордного уровня, была Италия.

В прошлом году основными драйверами экономического роста Италии были банки, но в этом году на первый план вышли производители микросхем. Входящие в расчет итальянского индекса FTSE MIB акции STMicroelectronics NV, поставщика чипов для Tesla и Apple, выросли на 156%.

Акции энергетических компаний Saipem Spa и Eni SpA в 2026 году подорожали на 73 и 41% соответственно благодаря резкому росту цен на нефть и газ. При этом акции производителя автомобилей Stellantis NV и итальянской судостроительной компании Fincantieri SpA пока отстают от индекса в росте.

