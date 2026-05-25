США готовят космический щит против России и Китая 3 25.05.2026, 17:55

«Золотой купол» будет не только отражать атаки, но и наносить ответный удар.

Администрация президента США Дональда Трампа продвигает масштабную программу противоракетной обороны «Золотой купол», которая должна защитить США от ракет России, Китая и Северной Кореи. Проект уже называют новой версией знаменитой программы Рональда Рейгана «Звездные войны», пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Авторы инициативы утверждают, что существующая система ПРО США устарела: она создавалась более 20 лет назад и рассчитана главным образом на угрозы со стороны Ирана и КНДР. Теперь Вашингтон обеспокоен российскими гиперзвуковыми ракетами, китайскими межконтинентальными комплексами и развитием новых технологий вооружений.

План предусматривает создание многоуровневого щита. В него войдут спутники слежения, космические перехватчики, морские и наземные системы ПРО, а также средства радиоэлектронной борьбы и защиты от беспилотников. Особую роль должны сыграть спутниковые сети нового поколения вроде Starlink и Starshield.

Эксперты считают, что развитие искусственного интеллекта, удешевление космических запусков и опыт войны в Украине сделали подобную систему более реалистичной, чем во времена холодной войны. В статье отдельно отмечается, что украинские технологии управления дронами и распределенными системами наведения уже стали примером для американских военных.

В Вашингтоне считают, что «Золотой купол» должен не только защитить территорию США, но и сохранить способность нанести ответный удар в случае ядерной атаки.

