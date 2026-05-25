Вредно ли пользоваться ноутбуком, держа его прямо на коленях?
- 25.05.2026, 18:01
Ученые развеяли распространенный миф.
Использование ноутбука прямо на коленях вряд ли вызывает рак, однако может негативно влиять на мужскую фертильность и здоровье спины. К такому выводу пришли специалисты, изучившие влияние портативных компьютеров на организм, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Ученые отмечают, что ноутбуки излучают слабое неионизирующее излучение — такое же используется в Wi-Fi, Bluetooth и мобильной связи. По словам исследователей из Каролинского института и Швейцарского института общественного здравоохранения, доказательств связи между ноутбуками и онкологией пока нет.
Главной проблемой оказалось не излучение, а тепло. Уролог Джесси Миллс из Калифорнийского университета заявил, что нагрев от аккумулятора способен повышать температуру в паховой области почти на 5 градусов по Фаренгейту. Это ухудшает подвижность сперматозоидов и может временно снижать шансы на зачатие.
При этом специалисты подчеркивают, что эффект обратим. Полное обновление сперматозоидов занимает около двух месяцев, и отказ от привычки держать ноутбук на коленях способен восстановить показатели.
Эксперты советуют использовать подставки, охлаждающие системы или обычный стол. Также врачи предупреждают, что многочасовая работа с ноутбуком без движения приводит к проблемам со спиной, ухудшению обмена веществ и снижению физической активности.
По мнению специалистов, сидячий образ жизни и лишний вес сегодня представляют куда большую угрозу для репродуктивного здоровья, чем само излучение техники.