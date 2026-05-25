Испания впервые едет на чемпионат мира без игроков мадридского «Реала» 25.05.2026, 18:35

В составе сборной Испании на ЧМ восемь игроков «Барселоны».

Сборная Испании объявила состав национальной команды на чемпионат мира по футболу, который стартует через две недели в США, Канаде и Мексике. В составе не оказалось ни одного игрока из мадридского «Реала».

Предыдущий раз игроков мадридского клуба не вызывали на крупный турнир в сборную в 2021 году на чемпионат Европы. Однако на всех чемпионатах мира игроки клуба в составе сборной были.

В окончательную заявку Испании вошли 26 футболистов.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»);

Защитники: Марк Кукурелья («Челси»), Алекс Гримальдо («Байер»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба — «Барселона»), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба — «Атлетико»), Педро Порро («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Педри, Гави (оба — «Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Алекс Баэна («Атлетико»);

Нападающие: Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Ферран Торрес, Дани Ольмо, Ламин Ямаль (все — «Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»), Виктор Муньос («Осасуна»).

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что при формировании состава на чемпионат мира не обращает внимания на клубную принадлежность футболистов. Его слова приводит издание The Touchline в соцсети Х.

Фуэнте, объясняя отсутствие в заявке игроков мадридского «Реала», подчеркнул, что его выбор основывается исключительно на спортивных качествах футболистов.

«Я не смотрю на клуб, за который играет игрок: я смотрю только на то, есть ли у него возможность играть с нами. У меня нет того местного менталитета, который может быть у болельщика», — заявил тренер.

Испанцы начнут турнир 15 июня матчем против сборной Кабо-Верде, после сыграют с Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).

