«Фиаско в прямом эфире»: эксперт рассказал, как дроны ВСУ прорвались в Москву 1 18.05.2026, 13:16

«Кольцо ПВО» вокруг столицы РФ оказалось дырявым.

Украинские дроны атаковали Москву и Подмосковье: 17 мая сообщалось о поражении технопарка, НПЗ, заводов, нефтеперекачивающих станций и пожаре в районе аэропорта Шереметьево. Кремль попытался замолчать масштаб удара, но Z-блогеры открыто заговорили о провале российской ПВО даже вокруг столицы.

Как украинским дронам удалось пробить «кольцо ПВО», которое Путин строил вокруг Москвы? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Как украинским дронам удалось пробить «кольцо ПВО», которое Путин строил вокруг Москвы?

— То, что вокруг Москвы создано кольцо ПВО, эшелонированная и самая насыщенная система противовоздушной обороны во всей России, — еще не означает, что она действительно эффективна и может обеспечить достаточный уровень защиты.

Москва и Московская область максимально защищены, но прорыв как минимум трех эшелонов противовоздушной обороны показывает, что у российской ПВО есть несколько очень важных проблем. О них говорилось и раньше, но именно в Москве они проявились особенно ярко.

Первая проблема — количественная. Не хватает средств ПВО, чтобы полностью и надежно закрыть воздушное пространство над Москвой и Московской областью. И это несмотря на то, что туда стягивали средства ПВО из других регионов.

Вторая проблема — нехватка боекомплекта. Об этом уже открыто говорят даже так называемые Z-военкоры. Речь идет о дефиците зенитных управляемых ракет.

Третья проблема — неэффективность некоторых систем, например — ЗРПК «Панцирь-С1». Эти комплексы давно показывают крайне низкий уровень перехвата малогабаритных, низколетящих дозвуковых целей.

Они демонстрировали это еще с 2015 года в Сирии, но тогда это как-то удавалось замалчивать. Сейчас же неэффективность «Панцирей» проявляется очень ярко. Их даже приходится ставить на башни, на крыши домов, но это особо не помогает повысить их эффективность.

А ведь сегодня это один из самых массово производимых комплексов малого радиуса действия — если это вообще можно так назвать. Потому что его «массовость» и серийное производство — это примерно три единицы готовой продукции в месяц. Это для общего понимания того, что такое «массовое» производство средств ПВО в России.

Четвертая проблема — у России в целом количество средств ПВО не увеличивается, а, наоборот, уменьшается. Силы беспилотных систем Украины ведут целенаправленную охоту как раз за комплексами малого радиуса действия. Это тот же ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2», ЗРК «Бук».

То есть целенаправленно уничтожаются комплексы, которые прикрывают объекты от дронов. Причем уничтожаются они не только на временно оккупированных территориях Украины. Охота за ними ведется и в ближней тыловой зоне Российской Федерации. Поэтому ежемесячные потери России в средствах ПВО значительно превышают возможности производства и, соответственно, компенсации.

Вот четыре основных момента, которые влияют на то, что ПВО на территории России становится все слабее и менее эффективной. Соответственно, удары и налеты украинских дронов по российским объектам становятся более эффективными. Растет не только эффективность самих налетов, но и количество запусков, а также число дронов, которые успешно долетают до целей и которые Россия не смогла перехватить.

— Почему Кремль молчит об атаке на Москву и пытается снизить ее значение, хотя Z-блогеры уже открыто говорят о провале ПВО?

— А что Кремль сегодня может комментировать? Ведь действительно, можно сказать, в прямом эфире был показан и верифицирован провал, полное фиаско российских средств ПВО.

Речь идет о защите центра России, столицы РФ, «сердца России». Они не смогли его защитить. На 9 мая, чтобы провести парад на Красной площади, Путин и его окружение (давайте говорить прямо, без преувеличения) умоляли Украину не стрелять по Москве. Делали они это через Дональда Трампа и через разного рода официальные заявления.

Но чем сопровождались эти просьбы? Заявлениями: «Если 9 мая по Красной площади что-то прилетит или будет нанесен удар по Москве, мы ответим массированным ударом по Украине». Что произошло с 13 на 14 мая? По Украине был нанесен самый массированный за все время полномасштабного вторжения налет дронами, плюс комбинированная ракетная атака, которая длилась более 36 часов.

То есть Украина пошла навстречу 9, 10, 11 мая. Мы не наносили удары по России, мы позволили им провести их парад. И что в ответ? А в ответ, буквально через сутки, был нанесен массированный удар. В принципе, мы и так догадывались, что России не стоит доверять. Но для нас было важнее получить обмен «тысяча на тысячу» наших пленных. Для нас это важнее, чем удары по Москве, которые можно нанести в любой день. Но мы увидели, что России вообще нет смысла доверять. Она в очередной раз это подтвердила. Для нее террор остается приоритетом.

ВСУ как раз 17 мая продемонстрировали: если бы наш удар 9 мая был сконцентрирован не по Зеленограду, не по технопаркам, НПЗ, нефтехранилищам и так далее, а если бы все эти дроны слаженно, всей группой летели в одну точку — на Красную площадь, то 9 мая там был бы ад. Фейерверк, звуковое сопровождение и кровавое месиво — вот что было бы 9 мая на Красной площади. Мы этого не сделали, но показали, что могло бы быть.

Поэтому для России сейчас сложная дилемма. Официально они ничего комментировать не могут. Они показали, что не смогли бы 9 мая никого защитить, если бы был налет и если бы Украина не пошла навстречу.

И здесь есть очень важный нюанс. В следующем году на 9 мая они будут с такой же просьбой обращаться и к Дональду Трампу, и к Си Цзиньпину, и к Ким Чен Ыну, чтобы те убедили Украину не наносить удары по Москве 9 мая.

ни будут обращаться к кому угодно, возможно, даже подключат аннунаков с планеты Нибиру. Но Украина уже вряд ли пойдет навстречу. И в следующем году парад так называемой победы 9 мая может быть полностью сорван.

Поэтому что-либо комментировать и как-либо реагировать на эту ситуацию Россия сейчас не может ни с позиции силы, ни с позиции уверенности в своем будущем. Отсюда и такое молчание.

— Будут ли атаки по Москве продолжены и какие цели могут стать следующими?

— Я думаю, что в ближайшее время мы все-таки больше сконцентрируемся на европейской части России и глубокой тыловой зоне. Москву на некоторое время оставим в покое. То есть ВСУ свои возможности продемонстрировали. Теперь пусть они оголяют свои области и регионы для наших ударов. А Москвой займемся некоторое время спустя, когда еще больше истощится ПВО — как по количеству, так и по обеспечению боекомплектом.

Сейчас мы в первую очередь (заняты истощением российской ПВО https://charter97.org/ru/news/2026/5/6/683041/), если говорить о налетах по европейской части России. Истощение происходит на поле боя — через уничтожение боевых единиц. Также оно происходит за счет давления на возможности производства российских средств ПВО.

И, конечно, все это в комплексе приводит к тому, что в какой-то момент даже Москва ослабнет еще больше, чем сейчас.

Думаю, что более пристальное внимание Москве будет уделяться во второй половине 2026 года. Вероятнее всего, это будет осенне-зимний период.

