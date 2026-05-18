Итальянский тренер возглавил сборную Украины по футболу
- 18.05.2026, 12:48
Специалист официально подписал контракт.
Новым главным тренером сборной Украины по футболу после ухода Сергея Реброва назначен итальянский специалист Андреа Мальдера. Такое решение утвердил Исполком Украинской ассоциации футбола.
Контракт с 55-летним тренером рассчитан на два года с возможностью продления. Для Мальдеры это станет первым опытом самостоятельной работы на посту главного тренера. Он также стал первым иностранным наставником в истории национальной команды Украины.
Ранее Мальдера уже работал в тренерском штабе сборной Украины — с 2016 по 2021 год он был ассистентом Андрея Шевченко.
В разные годы специалист входил в тренерский состав юношеской команды итальянского «Милана», занимался аналитической работой в основной команде клуба, а также был помощником Роберто Де Дзерби в английском «Брайтоне» и французском «Марселе».