Украина создала свою первую управляемую авиабомбу 18.05.2026, 13:07

Она уже готова к применению.

Первая украинская управляемая авиационная бомба готова к боевому применению после 17 месяцев разработки. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, разработку создал участник платформы Brave1. Бомба уже прошла необходимые испытания и готова к использованию на фронте.

Федоров отметил, что боеприпас имеет уникальную конструкцию, созданную с учетом реалий современной войны. Он подчеркнул, что это не адаптация западных или советских образцов, а полностью украинская разработка, предназначенная для поражения укреплений, командных пунктов и других целей противника на десятки километров после запуска.

Масса боевой части составляет 250 килограммов. Первая экспериментальная партия уже закуплена Министерством обороны, а пилоты отрабатывают сценарии боевого применения и адаптируют использование нового вооружения в реальных условиях.

По словам министра, в ближайшее время украинские управляемые авиабомбы начнут применяться по целям противника. Он также подчеркнул, что Украина продолжает масштабировать решения, повышающие дальность и точность поражения и меняющие подходы к современной войне.

