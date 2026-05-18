Российские элиты начали готовиться к жизни после Путина 1 18.05.2026, 13:51

Даже лояльные Кремлю бизнесмены больше не чувствуют себя в безопасности.

Российские элиты постепенно дистанцируются от Путина и уже допускают мысль о будущем без него, пишет Fortune (перевод — сайт Charter97.org).

По словам анонимного бывшего российского чиновника, еще весной в окружении Кремля произошла показательная перемена. Чиновники, губернаторы и крупные бизнесмены перестали говорить о действиях власти в формате «мы». Теперь они все чаще используют формулировки вроде «он решил» или «он сделал». Это считается признаком скрытого разрыва между элитами и президентом.

При этом речи о немедленном бунте пока не идет. Кремль по-прежнему контролирует силовые структуры, цензуру и систему страха. Однако война против Украины, затянувшийся экономический кризис и растущее давление на бизнес подтачивают устойчивость режима.

Особенно болезненным ударом стало массовое изъятие активов у российских предпринимателей. По оценке автора статьи, за последние три года государство фактически конфисковало около 60 миллиардов долларов, передавая собственность приближенным к власти структурам. Даже лояльные Кремлю бизнесмены больше не чувствуют себя в безопасности.

Одновременно ухудшается ситуация внутри страны. Инфляция остается высокой, растут налоги и долговая нагрузка, а инфраструктура постепенно деградирует. Все больше россиян раздражают интернет-блокировки, цензура и постоянные ограничения.

Сам Путин все сильнее изолируется от общества и проводит большую часть времени в защищенных бункерах, сосредоточившись почти исключительно на войне.

Даже государственные социологические службы фиксируют снижение рейтинга президента. Если в начале года уровень одобрения Путина превышал 77%, то сейчас он опустился примерно до 65%.

«Система может существовать, пока Путин остается у власти. Но каждая его попытка сохранить ее лишь ускоряет распад», — пишет бывший российский чиновник.

