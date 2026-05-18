18 мая 2026, понедельник, 15:40
Бойцы ГУР выбили российских оккупантов из Степногорска

  18.05.2026, 14:30
Штурмовые действия проводились с применением аэроразведки и точечных ударов.

Силы обороны Украины установили контроль над Степногорском на Запорожском направлении. Операцию провело спецподразделение ГУР МО Украины «Артан» во взаимодействии с другими подразделениями.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным источника, украинские разведчики провели серию наступательных действий, в ходе которых российские войска были вытеснены из населённого пункта.

Во время операции технику, на которой продвигались бойцы, попытался атаковать вражеский FPV-дрон, однако он был уничтожен.

Отмечается, что штурмовые действия проводились с применением аэроразведки и точечных ударов. После зачистки каждый объект был проверен на наличие взрывных устройств и оставшихся сил противника.

Командир подразделения «Артан» Виктор Торкотюк заявил, что не исключены попытки российских войск вновь зайти в город, однако украинские силы к этому готовы.

