Бойцы ГУР выбили российских оккупантов из Степногорска

Бойцы ГУР выбили российских оккупантов из Степногорска1
- 18.05.2026, 14:30
Штурмовые действия проводились с применением аэроразведки и точечных ударов.
Силы обороны Украины установили контроль над Степногорском на Запорожском направлении. Операцию провело спецподразделение ГУР МО Украины «Артан» во взаимодействии с другими подразделениями.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным источника, украинские разведчики провели серию наступательных действий, в ходе которых российские войска были вытеснены из населённого пункта.
Во время операции технику, на которой продвигались бойцы, попытался атаковать вражеский FPV-дрон, однако он был уничтожен.
Отмечается, что штурмовые действия проводились с применением аэроразведки и точечных ударов. После зачистки каждый объект был проверен на наличие взрывных устройств и оставшихся сил противника.
Командир подразделения «Артан» Виктор Торкотюк заявил, что не исключены попытки российских войск вновь зайти в город, однако украинские силы к этому готовы.