В Беларусь пытались ввезти партию томатов с «особенностью» 18.05.2026, 14:20

Груз везли из РФ.

В Гомельскую область пытались ввезти более 10 тонн овощей и фруктов из России. Часть груза оказалась заражена опасным вирусом, из-за чего всю партию уничтожили на территории соседней страны. Подробности сообщило управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Фуру, за рулем которой находился белорусский водитель, остановили сотрудники Россельхознадзора совместно с Брянской таможней недалеко от границы. Во время проверки выяснилось, что фитосанитарного сертификата на продукцию у перевозчика не было. Поэтому специалисты решили отправить сомнительный груз на лабораторную экспертизу.

Проблему обнаружили в азербайджанских томатах. В них выявили вирус коричневой морщинистости плодов томата — ToBRFV. Остальные овощи и фрукты оказались «чистыми». Но это уже не спасло ситуацию: после обнаружения опасного вируса уничтожить решили весь груз. Как пояснили специалисты, такие меры приняли, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Для человека вирус коричневой морщинистости плодов томата не опасен. Но для тепличных хозяйств это чуть ли не угроза эпидемии. ToBRFV поражает в первую очередь томаты и перец. Из-за него листья покрываются пятнами, деформируются и желтеют, а плоды становятся морщинистыми и теряют товарный вид.

Кроме того, зараженные овощи начинают созревать неравномерно, а урожайность резко падает. Но самое неприятное – вирус очень легко распространяется. Он может передаваться через руки, одежду, инструменты, тару, семена и зараженные растения.

При этом ToBRFV считается довольно устойчивым. Поэтому при выявлении очага хозяйствам иногда приходится уничтожать часть посадок и вводить жесткие санитарные ограничения, чтобы остановить распространение инфекции.

