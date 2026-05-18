Белорусские дачники возмущены вспаханным полем 1 18.05.2026, 14:58

Оно уничтожило дорогу.

В Столбцовском районе вскопали поле и тем самым уничтожили проход для дачников. Минчанка поделилась историей в TikTok, заметил Mlyn.by.

Женщина 20 лет пользовалась этой дорожкой, когда приезжала на дачу. Но недавно тропинка исчезла буквально за несколько часов.

Пользовательница TikTok рассказала о пути к своей даче «Темные Ляды».

Приезжая на отдых, она привычно сокращала маршрут через поле, но в последний раз сделать это не получилось.

Фото: скриншот из видео TikTok / Mlyn.by

Из-за чего дачница опоздала на электричку.

«Там и раньше раскапывали, но всегда оставляли дорожку, а сейчас ее вообще нет», – рассказала автор видео.

Фото: скриншот из видео TikTok / Mlyn.by

В комментариях многие обратили внимание, что это не единственный возможный путь. Добраться до остановки «Темные Ляды» можно «вдоль речки», а также «через Задворье и на Столбцы».

Тем не менее многие согласились, что короче всего – через поле.

Фото: Mlyn.by

Как указали журналисты, на поле работала техника ОАО «Жатерево». Здесь шел сев кукурузы. После того как все запланированное завершили, дорожку восстановили. Местные жители теперь снова могут срезать путь удобным и привычным способом.

