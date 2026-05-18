Белорусские дачники возмущены вспаханным полем

Белорусские дачники возмущены вспаханным полем1
- 18.05.2026, 14:58
Оно уничтожило дорогу.
В Столбцовском районе вскопали поле и тем самым уничтожили проход для дачников. Минчанка поделилась историей в TikTok, заметил Mlyn.by.
Женщина 20 лет пользовалась этой дорожкой, когда приезжала на дачу. Но недавно тропинка исчезла буквально за несколько часов.
Пользовательница TikTok рассказала о пути к своей даче «Темные Ляды».
Приезжая на отдых, она привычно сокращала маршрут через поле, но в последний раз сделать это не получилось.
Из-за чего дачница опоздала на электричку.
«Там и раньше раскапывали, но всегда оставляли дорожку, а сейчас ее вообще нет», – рассказала автор видео.
В комментариях многие обратили внимание, что это не единственный возможный путь. Добраться до остановки «Темные Ляды» можно «вдоль речки», а также «через Задворье и на Столбцы».
Тем не менее многие согласились, что короче всего – через поле.
Как указали журналисты, на поле работала техника ОАО «Жатерево». Здесь шел сев кукурузы. После того как все запланированное завершили, дорожку восстановили. Местные жители теперь снова могут срезать путь удобным и привычным способом.