Мальта купила доступ к ChatGPT для всех жителей страны 1 18.05.2026, 15:21

Это первый подобный случай в мире.

Правительство Мальты заключило соглашение с американской компанией OpenAI, по которому все жители страны получат бесплатный доступ к сервису ChatGPT, пишет Reuters.

«Мальта — первая страна, запустившая партнерство такого масштаба, потому что мы не позволяем нашим гражданам отставать в цифровую эпоху. Мы ставим наших людей в авангард глобальных перемен», — прокомментировал сделку министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов страны Сильвио Шембри. Он добавил, что таким образом власти Мальты собираются превратить «непривычную концепцию в практическую помощь» для граждан.

Первый этап программы под названием «Искусственный интеллект для всех» стартует уже в мае. Курировать доступ к бесплатным подписка будет Управление цифровых инноваций Мальты. Для получения возможности в течение года бесплатно пользоваться продвинутой версией ChatGPT Plus потребуется подать заявку и пройти специальный онлайн-курс AI for All, разработанный Университетом Мальты. Программа также будет доступна для граждан страны, проживающих за границей. Финансовые детали соглашения OpenAI не раскрыла. Подписка ChatGPT Plus стоит $20 в месяц. На Мальте проживают 574,2 тыс. человек.

