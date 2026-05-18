Каллас: Россию нужно заставить сесть за стол переговоров 4 18.05.2026, 15:52

Кая Каллас

В Брюсселе рассказали, кто может заставить Кремль прекратить войну.

В Европейском Союзе заявляют о фактической стагнации мирного переговорного процесса по завершению войны России против Украины. Дипломаты констатируют отсутствие реального прогресса и усиление сложностей в достижении договоренностей.

В то же время в Брюсселе подчеркивают необходимость дополнительных международных рычагов влияния на Россию. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что мирные переговоры по завершению войны в Украине пока фактически не продвигаются. По ее словам, процесс зашел в тупик и «ничего не происходит» в направлении реального урегулирования.

Каллас отметила, что Россия, по ее мнению, находится не в самой сильной переговорной позиции, однако этого недостаточно для запуска диалога без дополнительного давления со стороны международных партнеров.

«Что касается Украины, мы видим, что мирные переговоры зашли в тупик», – подчеркнула она, добавив, что необходимо приложить больше усилий, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Отдельно Каллас прокомментировала возможную роль Китая в этом процессе. Она подчеркнула, что Пекин, имея тесные связи с Москвой, может стать одним из ключевых игроков, способных повлиять на прекращение войны.

«Китай, который имеет тесные отношения с Россией, играет здесь роль, которая может действительно убедить их остановить эту войну», – заявила дипломат.

В ЕС считают, что без привлечения влиятельных международных партнеров, в частности Китая, сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки будет крайне сложно.

