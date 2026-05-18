В белорусских магазинах появился тамаринд
- 18.05.2026, 16:21
Что это за экзотический плод и какой он на вкус.
В супермаркетах Минска замечен очередной экзотический плод. Это тамаринд из Таиланда, пишет «Точка».
Стоит он 13,99 рублей (450-граммовая упаковка) и 31,09 рублей (1 кг).
Собрали плоды в марте этого года.
Что за индийский финик
Тамаринд – это экзотический плод, родом из Мадагаскара, но также произрастающий в Мексике, странах Южной Америки и Азии. Это вечнозеленое дерево, относящееся к семейству бобовых, производит плоды, напоминающие арахис.
Они имеют коричневый цвет и изогнутую форму, обладают тонкой сухой оболочкой длиной до 20 см.
Зрелый тамаринд, известный также как индийский финик, получил такое название благодаря вкусу и текстуре. Мякоть плодов нежная, крахмалистая. Она обладает экзотическим вкусом, хотя и не таким приторным, как у фиников.
Спелый тамаринд имеет кисло-сладкий вкус, который можно сравнить с сочетанием чернослива и кураги. Его часто используют для приготовления различных соусов или в качестве приправы.